Sabatini ha ragione: Dybala è l'ultimo "10" rimasto in Italia (anche se indosserà la "21")

Dice bene Walter Sabatini: "L'acquisto di Dybala è un colpo magistrale. Si vede la determinazione di Mourinho per costruire qualcosa di importante. Paulo è l'ultimo vero 10 rimasto in Italia. Infiammerà l'Olimpico, è uno che risolve le partite nei momenti topici. La vittoria nella Conference League ha dato entusiasmo e, adesso, l'arrivo di un campione come Dybala avrà un effetto devastante, in positivo: Dybala sarà il vero crack della prossima stagione". Ho incrociato l'ex direttore sportivo giallorosso nell'etere della "Politica nel pallone", la trasmissione condotta da Emilio Mancuso e in onda ogni lunedì su Gr Rai Parlamento. E quando gli ho domandato quale peso potesse avere l'arrivo del campione del Sudamerica alla Roma, la risposta che ha fatto il giro del web è stata pronta, tradendo la soddisfazione di chi è stato un grande dirigente del club capitolino e allo stesso rimane legato da un affetto profondo.

L'orgoglio e la sfida

Dybala indosserà la N.21, per rispetto di Totti e per un atto di umiltà che gli fa onore ("Quella maglia voglio guadagnarmela sul campo"). Tuttavia, grazie alla classe, al talento, alla fantasia di cui è portatore, "l'ultimo N.10 rimasto in Italia" offrirà intriganti soluzioni tattiche a Mourinho, coniugando l'orgoglio di rilanciarsi ai massimi livelli all'importanza della sfida raccolta scegliendo la Roma. Sono due i moduli principali cui il tecnico può ricorrere, grazie alla duttilità d'impiego del neoacquisto: 3-4-2-1 con Dybala e Zaniolo alle spalle di Abraham; 3-5-1-1 con la linea di centrocampo formata da Karsdorp, Zaniolo, Matic, Pellegrini, Spinazzola e Dybala seconda punta accanto ad Abraham. Alberto Polverosi li ha analizzati oggi sul Corriere dello Sport con la puntuale acutezza che lo contraddistingue, evidenziando in particolare un obiettivo di Mourinho: riportare alla luce il Dybala dell'era pre Ronaldo, libero di inventare calcio. Ecco, qui sta il punto: libero di inventare calcio, come si conviene a un vero 10, il numero che distingue chi lo indossa per la capacità di inventare calcio, deliziando la propria squadra e la platea, non solo dei propri tifosi, ma di tutti coloro che amano gli interpreti di questa levatura. Dybala lo è.