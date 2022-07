Roma pazza di Dybala: spunta anche il gelato alla Joya

ROMA - È già scoppiata la Dybala-mania, e difficilmente si fermerà nelle prossime settimane, anzi, si alimenterà quando la Joya sarà finalmente nella capitale e i tifosi potranno vederla dal vivo all’Olimpico. L’ingaggio dell’attaccante argentino è stato accolto come poche volte in questi ultimi decenni in giallorosso: tifosi in lacrime, radio romane assediate di telefonate, migliaia di messaggi sui social tra fotomontaggi, dichiarazioni d’amore, e ringraziamenti al campione che ha scelto la Roma invece di altri club.