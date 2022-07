Pellegrini, la gioia viene dal capitano

ROMA - In una Roma ancora work in progress, Lorenzo Pellegrini sembra già aver ripreso da dove aveva lasciato : dalla fantasia vista nel trionfo della Roma nella finale di Conference League, ma anche dagli ottimi spunti (e le due reti) con la maglia azzurra numero dieci un mese fa. Contro lo Sporting Club il capitano della Roma è stato tra i più brillanti, sia in termini qualitativi sia per il ritmo partita. Chiaramente c’è ancora molto da lavorare per arrivare pronto e al meglio per la prima di campionato contro la Salernitana, ma Pellegrini ha corso, scattato e soprattutto gestito il pallone come meglio sa fare: con la fantasia, i colpi di fino e quella precisione che ha mandato in porta due volte Abraham (la prima in fuorigioco, discutibile) senza però riuscire a trovare il gol.

Gol e ritmo

Alla fine lo ha trovato proprio lui con un assist preciso di Abraham: pallone al centro dell’area, Pellegrini di prima intenzione ha lasciato partire il destro che a giro non ha dato scampo al portiere dei lusitani. Una sorta di rigore in movimento. Subito l’abbraccio al centravanti rimasto a secco di gol, e a tutta la squadra, mentre Dybala lo applaudiva dalla tribuna. La rete del momentaneo 2-2, ma non solo: sprint in attacco, recuperi in fase difensiva e tanto impegno per coprire il campo senza lasciare spazio allo Sporting che sia a campo aperto sia nello stretto ha dimostrato un ritmo migliore, considerando anche che la preparazione dei portoghesi è più avanti rispetto a quella dei giallorossi. Insomma, la Roma riparte da lui, dal capitano che ha gestito al meglio la sua prima stagione con la fascia al braccio e che adesso è pronto a diventare ancora più il simbolo di questa squadra.

Da Zaniolo a Dybala

Insieme ad altri protagonisti naturalmente, come quel Paulo Dybala che lunedì sera ha accolto da leader del gruppo, dandogli il benvenuto e facendo le presentazioni al resto del gruppo. Anche in queste prime ore da giallorosso la Joya ha avuto un grande supporto dal numero 7 oltre ovviamente da Leonardo Spinazzola con il quale ha condiviso una parentesi in bianconero. Ma non solo Dybala, perché qualche giorno fa Pellegrini è stato protagonista anche di un lungo colloquio con Zaniolo, in quel momento al centro dei riflettori nel ritiro ad Albufeira per le vicende di mercato. Ha parlato con il ragazzo, lo ha tranquillizzato, consigliandogli di pensare soltanto al campo in questo momento così importante della stagione. Un discorso apprezzato dal numero 22 che vede Pellegrini come un fratello maggiore, un amico e, naturalmente, il capitano della squadra.

Leadership

In campo e fuori il ventiseienne è il leader della Roma, un irrinunciabile di Mourinho che sta studiando la migliore formazione per poter schierare contemporaneamente il capitano e Dybala, per farli rendere al meglio e riuscire a duettare con precisione e fantasia. Tempo al tempo, adesso Pellegrini è pronto a lavorare sodo per ripetere le ottime prestazioni della scorsa stagione. Magari cercando anche di rifiatare ogni tanto per evitare infortuni e cali di prestazione. Anche per questo Dybala potrà essergli d’aiuto: Lorenzo la scorsa stagione ha giocato 40 partite saltandone otto in campionato per infortunio. Tanti straordinari per non lasciare soli i compagni e stringere i denti per Mourinho: con un fantasista in più in squadra e un giocatore della classe di Dybala potrà concentrarsi anche sulla sua condizione atletica per gestirsi al meglio. Intanto Pellegrini riparte al meglio, con classe, intensità e leadership. Da vero capitano, ma non è più una novità.