La Roma compie 95 anni: festa dei tifosi tra cori, fumogeni e bandiere

ROMA - Anche quest'anno una grande festa nel centro storico della capital e. I tifosi della Roma questa sera hanno festeggiato tra le vie del centro storico il 95esimo compleanno della Roma . Allo scoccare della mezzanotte, il ricordo dei tifosi è andata allo stesso giorno del 1927, quando nel palazzo adiacente alla Camera dei Deputati Italo Foschi firmò il primo ordine del giorno della storia della nuova società della Capitale. Una società nata dalla fusione di tre club - Alba Audace, Roma e Fortitudo Roma - che avrebbe portato alla fondazione della AS Roma.

I gruppi della Curva Sud e i tanti tifosi della Roma si sono dati appuntamento alle 22.00 al Pantheon tra il divertimento dei tanti tifosi e la curiosità di numerosi turisti, attratti dalla vivacità del corteo. È subito partita la grande festa tra cori, fumogeni e anche alcuni fuochi d'artificio. Non sono mancati cori per José Mourinho, Paulo Dybala e per la squadra che che due mesi fa ha vinto la Conference League.