Rui Patricio: "Dybala grande acquisto, con lui cresceremo"

ROMA - Dal ritiro in Portogallo Rui Patricio ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky. Il portiere, al suo secondo anno in giallorosso, ha dato il benvenuto al nuovo acquisto Paulo Dybala: "Conoscevo Dybala già da avversario, avendolo affrontato con la Juventus. Tutti conoscono Dybala. È un giocatore molto importante per le qualità che possiede e per quello che può aggiungere a questa squadra. Sono certo che potremo crescere molto con lui, è sicuramente un grande acquisto della società. Siamo felici che sia un nostro compagno di squadra e sono sicuro ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi".