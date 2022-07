ROMA - Paulo Dybala fuori dai convocati per la gara amichevole contro il Nizza. La Roma sfida alle 20 il Nizza per l'ultimo test in Portogallo prima del rientro previsto stanotte nella capitale: Dybala resterà in tribuna, Mourinho ha infatti deciso di non farlo scendere in campo neanche per il secondo tempo. Troppi pochi allenamenti nelle gambe, lo Special One ha deciso di posticipare l'esordio in giallorosso per concedergli ancora qualche giorno in più di preparazione.