La Roma è tornata a casa: ora Mou fa sul serio e Dybala punta l'esordio

ROMA - Finalmente, a Roma. La squadra di José Mourinho dopo undici giorni di intenso lavoro in Portogallo nella notte che ci siamo appena lasciati alle spalle, alle 3.30, è sbarcata a Fiumicino per continuare l’ultima fase di preparazione a Trigoria prima dell’inizio del campionato. Tutta la Roma è stata contenta del lavoro svolto in Algarve, un ritiro reso ancor più scoppiettante dall’arrivo di Paulo Dybala che adesso muoverà i suoi primi passi sui campi del Fulvio Bernardini aspettando l’esordio con la maglia giallorossa. Che arriverà molto probabilmente già mercoledì 27 luglio, tra tre giorni, nell’amichevole fissata a Trigoria contro l’Ascoli. Un test molto importante per continuare la preparazione atletica e tattica e per arrivare nelle migliori condizioni anche al match di livello contro il Tottenham. La Roma sfiderà il club marchigiano alle 17.30 dentro il centro sportivo, il match sarà a porte chiuse ma come ha tenuto a ribadire il presidente dell’Ascoli, Massimo Pulcinelli, sarà partita vera: «Peccato per le porte chiuse, ma non ci tireremo indietro - ha dichiarato il patron del club -. Siamo anche noi in una fase molto importante della preparazione, anche perché il campionato di Serie B comincerà una settimana prima della Serie A. La Roma si è rinforzata in attacco, ha fatto un grande colpo con Dybala. Sarà sicuramente una candidata per entrare in Champions League, non so se lotterà per lo scudetto anche se nel calcio non c’è mai nulla di scontato. La Roma si è rinforzata, la società è importante e sta facendo grandi investimenti. Siamo contenti di poterci confrontare con una squadra di livello».