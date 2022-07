ROMA - Dopo 10 giorni di ritiro in Portogallo, la Roma è rientrata questa notte in Italia. Prima di riprendere le sedute di allenamento a Trigoria, José Mourinho ha concesso una giornata libera ai suoi giocatori. Stephan El Shaarawy ha colto l'occasione al volo e ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che ritrae la piscina della sua casa di Casal Palocco, accompagnata dalla didascalia ''Day Off".