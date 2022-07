Felix e la 'famiglia' Roma: "Mourinho è come un padre per me"

ROMA - "Per me Mourinho è come un padre. E ai genitori bisogna ubbidire". A parlare è Felix Afena-Gyan, 19enne attaccante della Roma spesso 'coccolato' dal tecnico portoghese, che nel corso della passata stagione gli ha regalato anche un prezioso paio di scarpe come premio per la doppietta che consentì alla squadra di espugnare il campo del Genoa.

Voglia di imparare Nessun favoritismo però e riconoscenza, da parte del baby talento ghanese, anche quando le scelte ricadono su altri giocatori: "Sono ancora giovane, ho ancora molti anni di carriera davanti e molto da imparare, in particolare dal mister - ha aggiunto Felix in un'intervista a 'Teleroma 56' -. Se non gioco per me non è un problema, sono sicuro che il mio momento arriverà e dovrò cogliere l'occasione".