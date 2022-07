Roma, la presentazione di Dybala domani al Colosseo quadrato: tutti i dettagli

ROMA - La Roma è pronta a celebrare Paulo Dybala e a farlo conoscere ai propri tifosi. È infatti in programma per domani sera alle 21 la presentazione della Joya ai romanisti, un saluto dell'attaccante argentino ai suoi nuovi tifosi. La Roma ha deciso di programmare per domani al Palazzo della Civiltà Italiana, all'Eur, un saluto di Dybala ai tifosi, affacciandosi proprio dal Colosseo Quadrato per presentarlo ufficialmente nella capitale prima di farlo esordire in campo con la maglia giallorossa il 30 luglio contro il Tottenham (prima, a porte chiuse con l'Ascoli). Ci saranno i maxischermi per i tanti tifosi che riempiranno le vie dell'Eur, ma anche stand della Roma, giochi di luce: quando comparirà Dybala naturalmente prenderà il microfono per salutare i tifosi e per ringraziarli dell'affetto ricevuto in questa sua prima settimana in giallorosso.