Roma, domani il Dybala-Day: alle 14.30 la conferenza di presentazione

ROMA - Domani sarà una giornata totalmente dedicata a Paulo Dybala. Perché oltre alla presentazione ai tifosi in programma alle 21 al Colosseo quadrato, all'Eur, domani alle 14.30 lla Joya interverrà in conferenza stampa dalla sala del Fulvio Bernardini. Una giornata interamente dedicata all'attaccante argentino che sta vivendo i suoi primi giorni nella capitale e che oggi pomeriggio ha svolto il suo primo allenamento in gruppo nel centro sportivo. Domani gli occhi saranno tutti puntati su di lui.