La Roma vola in Israele. Dybala e Zaniolo show: autografi e selfie con i tifosi

ROMA - La Roma è pronta per la sua ultima trasferta in questa fase di preparazione tra allenamenti e amichevoli. Sabato la squadra di José Mourinho sfiderà ad Haifa il Tottenham di Antonio Conte, e questo pomeriggio alle 15 ha preso un volo dall'aeroporto di Fiumicino per raggiungere prima Tel Aviv. Presente anche il gm Tiago Pinto, che sta chiudendo l'operazione Wijnaldum con il Psg. Grande entusiasmo da parte dei tifosi presenti davanti al Terminal 5, soprattutto quando Paulo Dybala è sceso dal pullman giallorosso e si è fermato a scattare selfie e firmare autografi. Tanta felicità per i romanisti che hanno potuto vedere dal vivo l'attaccante argentino, così anche per Zaniolo che stava andando verso l'ingresso del Termina e, una volta richiamato dai tifosi, è tornato indietro per firmare qualche maglia della Roma e posare per qualche foto.