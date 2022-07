Mkhitaryan: "All'Inter per vincere. Mourinho ha provato a trattenermi"

ROMA - Henrikh Mkhitaryan, ex giocatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN durante la trasmissione 'Inside Inter'. Tra gli argomenti affrontati, l'armeno ha parlato del suo approdo all'Inter, ma anche del suo passato in giallorosso: "Ho scelto l'Inter, mi è dispiaciuto lasciare la Roma, ho giocato lì 3 anni, abbiamo vinto la Conference e mi ha fatto piacere essere parte della storia del club. Il calcio cambia veloce, ho 33 anni e voglio ancora vincere. Mourinho? Ha provato a trattenermi, anche la società, ma ho scelto di andare via ed è stato un bene per tutti, ora hanno preso Dybala e sono contento per loro. Inzaghi? Ogni tanto scherziamo perché lui ha lavorato alla Lazio, mentre io ho giocato nella Roma".