Roma, niente trasferta per tre giocatori: il mercato è incandescente

Tre ore di volo e di ragionamenti, poi il trasferimento nel lussuoso hotel Kempinski che si affaccia sul lungomare di Tel Aviv . La Roma è sbarcata in Israele in serata, per la super amichevole in programma sabato a Haifa contro il Tottenham . Sul charter decollato da Fiumicino poco dopo le 15 non sono saliti tre giocatori: Veretout, Carles Perez e Shomurodov , che possono tutti lasciare il gruppo davanti a una buona offerta di mercato.

Wijnaldum in arrivo

Ci sono invece tutti i migliori a parte Wijnaldum che sarà contrattualizzato a breve: curiosamente anche il “suo” Psg si prepara a sbarcare in Israele perché domenica giocherà la Supercoppa di Francia contro il Nantes proprio a Tel Aviv. Mourinho tiene molto a questa partita. Non soltanto perché affronta l’ultima squadra che lo ha esonerato, impedendogli di giocare una finale di Coppa di Lega che aveva conquistato sul campo. Ma anche perché dall’altra parte ritroverà Antonio Conte, con il quale si era più volte punzecchiato in pubblico e privato durante la comune esperienza inglese. «Non ci si comporta da clown in panchina» disse una volta Mou. «Forse non ricorda i suoi comportamenti, sarà demenza senile» rispose Conte. E ancora, Mou: «Io non sarò mai squalificato per le scommesse», con replica puntale di Antonio: «E’ stato, è e sarà un piccolo uomo».