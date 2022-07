Svilar: "Ecco cosa mi ha convinto a scegliere la Roma"

INVIATO A TEL AVIV - Sguardo severo, bella presenza, due baffi appena percettibili che lo fanno sembrare meno giovane di quanto non sia. Ecco a voi Mile Svilar, che la Roma ha presentato ai giornalisti israeliani in occasione della trasferta a Tel Aviv sfruttandone la perfetta conoscenza dell’inglese. Il portierino arrivato a parametro zero dal Benfica è serbo di famiglia - e nazionale - ma ha vissuto tutta l’infanzia in Belgio, dove imparare tre lingue è come respirare. Lui ne parla addirittura cinque. Classe ‘99, è una scommessa di Tiago Pinto che ha trovato la complicità di Mourinho. L’allenatore lo notò qualche anno fa in una partita di Champions League, quando guidava il Manchester United, definendolo «un fenomeno». Nel panorama internazionale è stato a lungo giudicato uno dei portieri più interessanti della nuova generazione. Poi si è un po’ perso e nel Benfica non ha più trovato un posto. Nella Roma conta di recuperare le credenziali che aveva sfoggiato all’inizio della carriera. Durante il ritiro in Portogallo ha giocato spesso, non sempre è stato impeccabile nelle amichevoli, ma va capito: gli serve tempo per inserirsi nella nuova squadra. Tra una chiacchierata e l’altra, lo abbiamo intercettato nell’hotel della squadra poco prima di cena.





Svilar, come procede l’ambientamento a Roma?

«Ogni giorno meglio. Abbiamo lavorato tanto in questo mese e io sto imparando a conoscere Mourinho, lo staff, i compagni. Sono soddisfatto, sto cercando di dare il massimo in ogni allenamento. Posso crescere, naturalmente, ma per ora va bene così. L’importante adesso è arrivare al top della condizione atletica per essere pronto nelle partite ufficiali».



Cosa l’ha convinta a scegliere la Roma?

«Tutto. L’allenatore, che è incredibile, ma anche un grande club, il progetto, il direttore sportivo che già conoscevo al Benfica, la città pazzesca. Non c’era neanche un motivo per il quale rifiutare questa offerta».



Come vive il ruolo di riserva certa? Il titolare è Rui Patricio.

«Sono qui per aiutare la squadra quando Mourinho avrà bisogno di me. Non chiedo altro per il momento. Poi sul campo si vedrà cosa riuscirò a raccogliere». «Ogni giorno meglio. Abbiamo lavorato tanto in questo mese e io sto imparando a conoscere Mourinho, lo staff, i compagni. Sono soddisfatto, sto cercando di dare il massimo in ogni allenamento. Posso crescere, naturalmente, ma per ora va bene così. L’importante adesso è arrivare al top della condizione atletica per essere pronto nelle partite ufficiali».«Tutto. L’allenatore, che è incredibile, ma anche un grande club, il progetto, il direttore sportivo che già conoscevo al Benfica, la città pazzesca. Non c’era neanche un motivo per il quale rifiutare questa offerta».«Sono qui per aiutare la squadra quando Mourinho avrà bisogno di me. Non chiedo altro per il momento. Poi sul campo si vedrà cosa riuscirò a raccogliere».