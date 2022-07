Roma, spavento per Pellegrini: brutta ferita sul volto per una gomitata

ROMA - Brutto colpo per Lorenzo Pellegrini nel match amichevole contro il Tottenham ad Haifa. Il capitano della Roma al 91' si è accasciato a terra dopo una gomitata (fortuita) rimediata sul volto da Sessegnon: rilancio di Ibanez, il centrocampista del Tottenham nel tentativo di schivarla da distanza ravvicinata ha colpito Pellegrini sul sopracciglio aprendogli un taglio. Tanto sangue per il numero 7, che è stato prontamente medicato dallo staff medico giallorosso ma comunque costretto alla sostituzione: per lui sono stati necessari quattro punti di sutura.