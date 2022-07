Roma, Mourinho e Paratici "paparazzati" a bordo campo: cosa si saranno detti?

ROMA - Piccolo giallo bel match tra la Roma e il Tottenham, match andato in scena ieri sera ad Haifa e che ha vusto i giallorossi imporsi per 1-0 grazie alla rete di Roger Ibanez. Nel corso del secondo tempo infatti José Mourinho e il diesse del Tottenham Fabio Paratici hanno avuto un lungo confronto in panchina, guardando il campo e indicando alcuni giocatori. La foto postata su Twitter da Tom Barclay del The Sun in poco tempo ha fatto il giro del web. I tifosi giallorossi si stanno interrogando su cosa potrebbero essersi detti i due, ipotizzando anche a una questione di calciomercato. Non è un mistero che infatti Paratici abbianun debole per Nicolò Zaniolo (ricordate il famoso pizzino?): i romanisti sperano che il talento di Massa possa restare in giallorosso per poter assistere nuovamente al quartetto composto da lui, Dybala, Abraham e Pellegrini. C’è incece chi non vede il mercato nello scambio di battute ma soltanto delle indicazioni sui giocatori degli Spurs: Mourinho fino a due stagioni fa era il techico del Tottenham, e non è escluso che non possa aver dato qualche informazione tecnica a Paratici su alcuni elementi della squadra di Conte.