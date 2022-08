Roma, bagno d'amore dei tifosi: 150mila nelle prime tre gare all'Olimpico

ROMA - La nuova stagione all'Olimpico cominerà così come era terminata quella precedente: con il bagno d'amore dei tifosi , esaltati da Mourinho, la vittoria della Conference League e un mercato scoppiettante. Sould out è la parola chiave dell'entusiasmo dei tifosi, basti pensare che già per la presentazione della squadra prevista il 7 agosto con il test contro lo Shakhtar sono stati venduti oltre 51mila biglietti.

Ma non solo, perché il campionato romanista comincerà come meglio non poteva: in totale nelle prime due giornate di campionato all'Olimpico sono da registrare oltre 100mila tifosi. Contro la Cremonese sono stati staccati 53.400 tagliandi, mentre con il Monza è stata raggiunta quota 51 mila. Oltre 150mila biglietti per le prime tre partite della stagione. Niente male come inizio.