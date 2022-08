Dybala e Zaniolo, che coppia! Festeggiano a Trigoria: "Squadre squilibrate"

ROMA - Dybala-Zaniolo, è già feeling in campo. E non solo. I due si sono trovati molto bene in queste prime settimane insieme dentro al Fulvio Bernardini, formando un bel duo nello spogliatoio ma soprattutto sul terreno vedere deel Fulvio Bernardini. Anche oggi, nella seduta pomeridiana, hanno dato spettacolo nella partitella di fine allenamento: Mourinho li ha schierati insieme e hanno vinto. "Squadre squilibrate" ha scritto Zaniolo pubblicando sui social la foto della squadra vincitrice. E Dybala ha commentando ridendo e scherzando sulla vittoria. Insomma, i due si sono già trovati e sono pronti a fare scintille in campo.