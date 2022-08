Roma-Shakhtar, Olimpico sold out: in 60mila per Dybala e Wijnaldum!

ROMA - La Roma riparte così come aveva terminato la passata stagione: dai sold out dell'Olimpico. È infatti stato annunciato dal club giallorosso il tutto esaurito per l'amichevole del 7 agosto contro lo Shakhtar. I biglietti sono andati a ruba, anche quelli del settore Distinti Nord Ovest aperto solamente ieri. Nessuno vuole perdersi la prima partita all'Olimpico di Dybala, tutti vogliono celebrare l'arrivo della Joya ma anche di Wijnaldum.