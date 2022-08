La Roma fa gruppo: cena di squadra in centro: che festa per Wijnaldum e Dybala!

ROMA - Deve ancora fare le visite mediche ma Gini Wijnaldum è a tutti gli effetti un calciatore della Roma. Ieri sera, infatti, il centrocampista olandese era a cena con Pellegrini, Zaniolo e tutti i compagni al The Sanctuary, un noto locale del centro, in cui la Roma ha organizzato una cena di squadra. Non appena sceso dall’aereo, Wijnaldum è andato in hotel, ha accompagnato i figli e la numerosa famiglia che, da Parigi e Rotterdam, lo ha seguito in Italia, e poi è andato subito a cena con i nuovi compagni. Da Pellegrini a Zaniolo, da Karsdorp a Mancini fino a Cristante e Spinazzola, praticamente tutti i giocatori erano presenti e Wijnaldum ha potuto toccare con mano come il gruppo della Roma sia davvero unito anche fuori dal campo. Presente anche Paulo Dybala, con Gini il più acclamato dai tifosi presenti: se con l’argentino tutti hanno voluto posare con la DybalaMask, a Wijnaldum è toccato il coro che lo accompagna da Liverpool ed è ormai diventato il tormentone di questa calda estate giallorossa.