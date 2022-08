Wijnaldum, subito show: primo allenamento e vince la partitella con Zaniolo

Wijnaldum ha infatti bisogno di un intenso lavoro fisico, non avendo sostenuto la preparazione pre stagionale con il Paris Saint Germain perché in uscita dal club. Domani sera non farà parte del match, sarà presentato ai tifosi ma non giocherà: come accaduto con Dybala, anche Wijnaldum lavorerà atleticamente tra allenamenti individuali e di gruppo per raggiungere il livello dei compagni e provare a strappare una panchina per la sfida contro la Salernitana. Oggi già un primo show: subito in campo con la squadra per l'allenamento e vittoria della sua prima partita giocando con Zaniolo: "Squadre ancora più squilibrate", ha scritto il numero 22 postando una foto insieme all'olandese.