Diretta Roma-Shakhtar Donetsk ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

ROMA - C'è solo il match amichevole contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk a dividere la Roma di Mourinho dall'esordio ufficiale in campionato contro la Salernitana, in programma domenica 14 agosto allo stadio 'Arechi'. Previsti circa 65.000 spettatori all'Olimpico per questa ultima sgambata dei giallorossi: assisteranno dapprima (ore 19.45) alla presentazione ufficiale della squadra, e successivamente potranno per la prima volta vedere in azione Paulo Dybala nello stadio che lo vedrà protagonista per tutta la stagione. Pellegrini e compagni, in attesa delle ultime novità di mercato e con il neo-acquisto Wijnaldum che potrebbe andare in panchina, cercano conferme dopo l'ottimo match disputato contro il Tottenham contro una squadra solo lontana parente di quella vista prima dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia: niente stranieri, niente più 'ossatura' brasiliana, con il campionato nazionale che ripartirà ufficialmente, a porte chiuse, il 23 agosto. L'incasso del match sarà devoluto interamente a supporto del popolo ucraino. Fischio d'inizio in programma alle 20.45.