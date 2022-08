Roma, non solo Dybala: all’Olimpico sfilano i gioielli

ROMA - C’è tutto. Lo stadio pieno come mai era successo prima per un’amichevole ad agosto: 65.000 spettatori. La festa della Roma che presenta la sua nuova squadra, incluso l’ultimo arrivato Wijnaldum che ha già giocato una partitina e forse andrà in panchina. Lo show del cantante romanista Blanco che allieterà l’intervallo esibendosi in mezzo al prato dell’Olimpico. E la solidarietà per il popolo ucraino, nella notte in cui lo Shakhtar Donetsk torna a vivere: l’incasso della serata sarà interamente devoluto al popolo ucraino, in particolare ai bambini che stanno soffrendo le atrocità della guerra.

Olimpico, tutto sul test contro lo Shakhtar Sarà insomma una domenica speciale, che verrà preceduta dalla presentazione della nuova Roma (ore 19.45). La scia di entusiasmo che si era diffusa dopo la vittoria di Tirana, con tanto di parata nelle strade della città, si riverbererà stasera nel battesimo per la stagione che sta cominciando. I tifosi sognano a occhi aperti perché per la prima volta potranno ammirare dal vivo Paulo Dybala con la maglia che amano. E perché con i Friedkin al ponte di comando - aereo privato incluso - e con Mourinho come garante per il presente e per il futuro intuiscono che la conquista della Conference League possa rappresentare un punto di partenza e non di arrivo. Sì, caro Sacchi: occhio a Mourinho, è fuori dubbio

La preparazione della Roma La partita, contro un avversario che purtroppo ha soltanto il nome in comune con la squadra che divertiva prima dell’invasione russa, si annuncia amichevole nel senso compiuto del termine. Ma servirà comunque a Mourinho a cercare conferme dopo la bella vittoria di Haifa contro il Tottenham. Aspettando gli ultimi ritocchi del mercato, e in particolar modo Belotti che arricchirà le opzioni offensive, la Roma utilizzerà questo test come prova generale per il campionato, che comincia tra una settimana a Salerno. Roma, se è un sogno non svegliateci