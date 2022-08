Il gesto di Mourinho durante la presentazione della Roma

Con uno Stadio Olimpico pieno di tifosi giallorossi, la Roma ha presentato la squadra prima dell'amichevole contro lo Shakhtar Donetsk. Tutti i giocatori sono stati chiamati e hanno sfilato, ricevendo standing ovation e ovazioni: tra i più acclamati anche gli ultimi due acquisti, Dybala e Wijnaldum. Ad entrare in campo per ultimi sono stati il capitano, Lorenzo Pellegrini, e Mourinho. Proprio l'allenatore portoghese è stato protagonista di un gesto che non è passato inosservato: durante il suo ingresso in campo, Josè ha indicato la squadra e lo staff tecnico.