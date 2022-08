Roma, azione da applausi dei Fab Four: tifosi in delirio per il gol di Pellegrini

L'azione è cominciata da Pellegrini sulla trequarti, poi si sono scatenati gli altri tenori: tutti con passaggi ristrettì trema le linee dei reparti ucraini hanno colpito il pallone Zaniolo, Dybala, e Abraham che ha scaricato nuovamente per l'inserimento di Pellegrini che a tu per tu con Trubin non ha sbagliato. Tifosi in delirio per la prima azione e il primo gol ideato e realizzato dai "Fantastici 4", come sono stati rinominati dai romanisti. Insomma, il miglior modo per presentarsi ai 65mila dell'Olimpico.