Roma, è già Wijnaldum mania. Domani la conferenza di presentazione

ROMA - La Roma vola sulle ali dell’entusiasmo. Prima per l’arrivo della Joya, festeggiato da oltre diecimila persone al Colosseo quadrato, ora per quello di Gini Wijnaldum, altro top player sbarcato alla corte di Mourinho. Un entusiasmo condiviso da tutti: dalla Roma che venerdì sera lo ha ufficializzato in grande stile, dai tifosi che già in queste prime ore hanno fatto scorpacciata di maglie negli store, e dallo stesso Wijnaldum che da ore non smette di pubblicare sui social post sulla sua nuova avventura in giallorosso, convinto più che mai della giusta scelta nell’accettare questo progetto.