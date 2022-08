Acquisto di lusso per la Roma di Mourinho: "Può giocare in difesa e in attacco..."

ROMA - Non solo il calcio, Mourinho conosce lo sport a 360 gradi e naturalmente apprezza tanti campioni del suo calibro. Dopo la passione ormai svelata per la Formula 1, ieri lo Special One si è esaltato nell'incontrare all'Olimpico il velocista Marcell Jacobs , campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4x100 ai Giochi di Tokyo 2020, e campione mondiale indoor dei 60 metri piani a Belgrado 2022.

Mourinho, incontro all'Olimpico con Jacobs

Anche Jacobs ieri non si è perso la festa dell'Olimpico, e nel post partita ha avuto modo di conosce il tecnico portoghese che oggi ha pubblicato la loro foto sui social: "Super veloce, dominante, tecnicamente perfetto. Può giocare come difensore o attaccante...", ha scritto sui social. Insomma, un grande riconoscimento per il campione di atletica, e chissà che magari un giorno non lo inviterà a Trigoria per un allenamento Special insieme alla sua squadra.