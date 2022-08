Wijnaldum: "Accoglienza travolgente, un onore giocare alla Roma!"

ROMA - Gini Wijnaldum estasiato dalla presentazione della Roma davanti a 65mila spettatori. Un'accoglienza incredibile per la nuova squadra, un'emozione importante per il centrocampista olandese che tramite i propri social ha voluto esprimere la propria gratitudine ai tifosi: "Semplicemente incredibile! Grazie mille per la travolgente accoglienza, sono molto orgoglioso e felice di giocare in questo meraviglioso club, con sostenitori così fantastici!". Domani alle 14 la conferenza stampa di presentazione a Trigoria, per esprimere ancor di più il suo entusiasmo di questa nuova avventura in giallorosso.