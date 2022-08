ROMA - Non c'è niente da fare, Zaniolo vince sempre. Ancora più squilibrate!". Questo è il messaggio ironico del talento giallorosso al termine della partite odierna che conclude come di consueto l'allenamento. Ancora una volta a vincere è la squadra in cui ha giocato Zaniolo, un team di livello e che ha portato a casa la famosa foto dei vincitori da pubblicare poi sui social. Insieme a lui erano presenti in squadra Rui Patricio, Mancini, Kumbulla, Tripi, Spinazzola, El Shaarawy e Dybala.