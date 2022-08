Roma, la risorsa infinita: quanti gol su palla inattiva!

ROMA - Il countdown sta per scadere, ancora tre giorni e la Roma se la vedrà contro la Salernitana. Aspettando gli ultimi acquisti di questa sessione estiva, nell’ultimo mese e mezzo José Mourinho ha preparato la sua squadra tra Trigoria e il ritiro in Algarve lavorando su nuove situazioni tattiche e per affinare schemi e indicazioni della passata stagione. Una di questa è sicuramente la situazione da palla inattiva, la vera arma in più dello Special One e che ha aiutato tanto a sopperire alle carenze offensive degli attaccanti che aveva a disposizione lo scorso anno. Perché in una stagione segnata dalla gran vena realizzata di Tammy Abraham, autore di ben ventisette gol, gli altri cinque attaccanti non sono riusciti insieme a segnare le stesse reti del centravanti inglese. E nessuno oltre all’ex Chelsea ha raggiunto in attacco la doppia cifra.

Gol record Tanti gol però sono arrivati da calci d’angolo e punizioni dirette o indirette, portando punti importanti in campionato e gol preziosi anche durante il cammino della Conference League poi vinta il 25 maggio. Ben ventidue reti sono arrivati da palle inattive tra campionato e coppe, un dato prezioso e che ha spinto naturalmente Mourinho a puntarci anche in questa fase di precampionato. Sedici reti sono arrivate lo scorso anno da calcio d’angolo: piazzati battuti perfettamente da Pellegrini e compagni e che hanno trovato direttamente o indirettamente il guizzo vincente per portare a casa una marcatura. Tre sono state le punizioni dirette mandate in porta, tutte battute magistralmente da Lorenzo Pellegrini, con l’ultima perla realizzata nel derby per il 3-0 finale. Altrettante sono le punizioni indirette e che hanno portato ai due gol di Smalling e alla rete di Cristante. Tanti gol dai difensori sul calci d’angolo: tre di Ibañez, due di Smalling e uno di Kumbulla. Ai loro si aggiungono i cinque di Abraham, poi uno a testa per Shomurodov e Cristante e, dagli sviluppi del corner, quelli di Volpato, Bove e Sergio Oliveira.