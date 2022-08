Roma, Olimpico pieno: parte lo show dei romanisti

La Roma è pronta a fare il pieno d’amore anche in questa stagione. Due giorni alla sfida d’esordio contro la Salernitana, la squadra di Mourinho affronterà il primo match di campionato in trasferta aspettando poi di ritrovarsi con i romanisti all’Olimpico la settimana dopo contro la Cremonese. Il primo bagno d’amore è arrivato la scorsa settimana nella sfida amichevole contro lo Shakhtar Donetsk: oltre 65mila tifosi erano sugli spalti dello stadio per la presentazione della nuova squadra e il test vinto 5-0. Tante famiglie nonostante il caldo e il primo weekend di agosto, il tifo giallorosso ha risposto immediatamente presente per far sentire il sostegno al tecnico e ai giocatori, ma anche per celebrare l’arrivo dei nuovi acquisti, per fargli subito capire il tipo di ambiente in cui giocheranno nel corso della stagione. Dybala durante l’inno della Roma cantato a cappella dai tifosi nel pre gara è rimasto a bocca aperta e l’inquadratura televisiva ha mostrato tutto il suo stupore per il boato finale della Curva Sud. Lo stesso Wijnaldum già dal suo arrivo a Ciampino non ha nascosto la sua esaltazione per il caloroso benvenuto. Abraham invece continua a esaltarsi per la carica dei romanisti, così come Zaniolo che ha voluto festeggiare con la curva il gol realizzato contro gli ucraini.

Primo sold out Detto che a Salerno potranno esserci solamente duemila tifosi nel settore ospiti per motivi di sicurezza, già contro la Cremonese è arrivato il primo sold out stagionale ufficiale. La Roma riprende esattamente da dove aveva lasciato: dagli spalti pieni, dal sostegno incondizionato dei romanisti che saranno all’Olimpico in 65mila. Il primo tutto esaurito della stagione, trascinato dall’entusiasmo dei tifosi per la vittoria della Conference League e una campagna acquisti che sta facendo sognare, ma anche per un amore sempre più acceso per il club, spinto dalle iniziative della nuova proprietà e, naturalmente, dall’ingaggio di Mourinho. La scorsa stagione la Roma ha registrato ben sedici sold out ufficiali, diciassette considerando anche la finale di Conference giocata a Tirana ma vista da migliaia di romanisti all’interno dell’Olimpico.