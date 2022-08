Rebus social per Jacobs: la Roma si complimenta così

ROMA - Sono finite le parole per Jacobs, ancora una volta il più veloce di tutti e oro anche agli Europei di Monaco (lui che è già campione olimpico e vincitore dei Mondiali indoor nei 60 metri). Ormai possiamo disegnare il valore di Jacobs con un rebus fatto di emoji: le mani che battono, il suo nome, la medaglia d'oro e la bandiera dell'UE. È quello che ha fatto la Roma sui social per congratularsi con l'azzurro, scegliendo questo poker per omaggiare il campione italiano. Aveva ragione Mourinho quando l'ha incontrato all'Olimpico in occasione dell'amichevole con lo Shakhtar, Jacobs è "super veloce, dominante, tecnicamente perfetto". Poi aggiunse: "Può giocare come difensore o attaccante...". Chissà un giorno, Bolt l'ha fatto con lo United...