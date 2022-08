Toyota-Roma, una partnership con vista stadio

La Toyota sulle maglie (per ora solo di allenamento) della Roma. Era nell’aria, forse inevitabile fin dal primo giorno in cui Dan Friedkin decise di prendere la Roma, lui il più grande distributore di veicoli Toyota negli States (con esclusiva in cinque stati - Texas, Arkansas, Louisiana, Mississippi e Oklahoma - in tutto 154 concessionari), quasi il 15% delle vendite totali su quel mercato. Il debutto del Marchio è previsto dal 22 agosto per la prima squadra come su tutte le altre formazioni maschili e femminili del club giallorosso.

Toyota e il nuovo stadio Toyota, in attesa di Adidas, diventa così uno dei nuovi Main Global Partner dell'AS Roma, sostituendo Hyundai, il brand coreano con il contratto in scadenza. E va a sistemare un altro dei tasselli del puzzle architettato dal Gruppo Friedkin. Anche se l'intesa ratificata in un contratto triennale ha l'impressione di essere solo il primo passo di un rapporto destinato a diventare molto più intenso e solido. Intanto, per il rapporto che lega Dan Friedkin ad Akio Toyota e poi perché il progetto stadio potrebbe essere la destinazione finale di un percorso logico che non è escluso porti Toyota a dare il nome del nuovo impianto dell'AS Roma, che dovrebbe sorgere a Pietralata.

Le automobili per la Roma Nel dettaglio, Toyota Italia metterà a disposizione della società giallorossa una flotta di automobili elettrificate - a marchio Toyota e Lexus - e una gamma completa di servizi di mobilità grazie a Kinto, un altro brand del Gruppo nipponico, che diventerà il nuovo Mobility Service Provider della AS Roma in un portafoglio di offerta che va dal noleggio al car sharing, dal car pooling alla piattaforma "Kinto Go", l'app di mobilità integrata multimodale per pianificare gli spostamenti di tutti i giorni (trasporto pubblico, treno, micro-mobilità, parcheggi).

Flotta di auto elettriche La fornitura di auto prevede una flotta che include alcuni tra i modelli più rappresentativi della famiglia Toyota-Lexus, dalla Lexus RX, capostipite della categoria Suv Premium, alla Toyota RAV4, attualmente il Suv più venduto al mondo, per passare alla Toyota C-HR il primo urban crossover di Toyota. Tutta la flotta a disposizione della AS Roma sarà completamente elettrificata con tutti i modelli dotati della tecnologia Toyota Full Hybrid Electric, capaci di garantire prestazioni elevate, consumi ed emissioni estremamente ridotte.

L'impegno di Toyota "Essere al fianco della AS Roma da quest'anno è un'ulteriore dimostrazione dell'impegno di Toyota nel mondo dello sport e di collaborazione con aziende orientate alla mobilità sostenibile - ha detto Luigi Ksawery Lucà, a.d. di Toyota Motor Italia - è una partnership che si inserisce all'interno del nostro piano di attivazioni che considera lo sport come un vettore virtuoso di principi e valori per la realizzazione di una società sostenibile, sicura e inclusiva. È per noi un grande privilegio poter mettere a disposizione della AS Roma la nostra flotta elettrificata e i nostri servizi di mobilità certi che questa partnership contribuirà a diffondere maggiormente i nostri principi di sostenibilità e rispetto dell'ambiente."

La partita della mobilità sostenibile "Giocare la partita della mobilità sostenibile al fianco di un club così prestigioso come la AS Roma conferma il legame di successo che KINTO sta avendo con il mondo dello sport - ha aggiunto Mauro Caruccio, CEO Toyota Financial Services e Chairman & CEO KINTO Italia - Con piacere avviamo la partnership con un club che ha già dimostrato di saper affrontare sfide importanti anche fuori dal campo di calcio con iniziative di valore a vantaggio della comunità. Siamo sicuri che insieme potremo sviluppare altre attività perché l'impegno di KINTO è garantire a tutti la più ampia libertà di movimento attraverso un ricco ventaglio di soluzioni di mobilità semplici, inclusive e sostenibili".