Roma, Wijnaldum e Matic per la Cremonese: Mourinho ci pensa

ROMA - Wijnaldum non vede l’ora. Si è calato in fretta nella realtà giallorossa. Accolto dall’entusiasmo coinvolgente dei tifosi, che non si vedeva da anni, quasi ogni giorno pubblica qualche post sui social e manifesta la sua felicità per questa nuova avventura romana. Da quando è arrivato ha fatto in tempo a giocare due spezzoni di partita: l’esordio trionfale nell’amichevole contro lo Shakhtar Donetsk e la manciata di minuti domenica scorsa a Salerno, nella prima di campionato, in tempo per partecipare alla prima vittoria della Roma. Da quando è arrivato si allena con grande impegno, motivato, concentrato. Sta migliorando la condizione fisica giorno dopo giorno, si candida per un posto da titolare lunedì nel posticipo contro la Cremonese. Di sicuro crescerà il minutaggio, ma Mourinho lo vede molto bene in allenamento in questi giorni. Quest’anno il tecnico a centrocampo ha l’imbarazzo della scelta, nella prima giornata di campionato hanno giocato Cristante e Pellegrini, con l’ex atalantino che è stato l’autore del gol vittoria e il migliore in campo. Lunedì potrebbe toccare a Wijnaldum e Matic. Lo Special One farà ruotare tutti.

Wijnaldum alla scoperta di Roma Gini sta cercando casa e andrà ad abitare in una villa a Casal Palocco, con la moglie e i due figli, condivide qualsiasi emozione con i suoi sei milioni di follower sui social. Martedì ha chiesto addirittura quale fosse il miglior piatto italiano. In questi primi giorni ha conquistato tutti per la sua professionalità. Ha avuto come compagni i più forti giocatori al mondo, da Messi a Mbappé, da Neymar a Sergio Ramos, fino a Salah e Firmino. Sta lavorando molto per recuperare il tempo perduto, non avendo svolto la preparazione con il Paris Saint Germain. A volte rimane ad allenarsi da solo sul campo. Si muove in città con un’auto aziendale che gli ha messo a disposizione la società, alloggia ancora in albergo in centro, con vista sulla chiesa di Santa Maria in Cosmedin, il tempio di Vesta e il tempio della Fortuna Virile. Sta spesso con Karsdorp, il suo connazionale, con il quale condivide la crescita nelle giovanili del Feyenoord. Il terzino lo aiuta a conoscere Roma.