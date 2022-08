Roma, a Trigoria si sorride: Mourinho scherza e Zaniolo vince la partitella

ROMA - Sorrisi e allegria a Trigoria con la Roma che si prepara per l'esordio casalingo in campionato, all'Olimpico arriva la Cremonese. Lavora il gruppo giallorosso sotto gli occhi di un Josè Mourinho che diverte e si diverte con la sua squadra in vista del prossimo appuntamento contro i grigiorossi. Lo Special One affida i suoi umori a Instagram dove ha postato una simpatica fotografia mentre "gioca" con gli irrigatori del campo di allenamento: "Con questo tempo i giardinieir hanno sempre bisgno di una mano in più". Queste le parole del portoghese che intanto si gode un Nicolò Zaniolo in ottima forma e sempre più convinto di restare nella Capitale. Il numero 22 si diverte in partitella e vince insieme ad Abraham e Pellegrini: alla fine una foto da lasciare sui social ai tifosi, con l'esultanza al fischio finale. La Roma si diverte, ora sotto con la Cremonese.