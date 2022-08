Roma, senti Ventura: "Chi prende Belotti ha un giocatore affamato"

ROMA - "Belotti? Se il giocatore vuole andare e arriva il momento di cambiare aria è giusto lasciarlo andare. Nessuno poteva pensare che avrebbe rifiutato un triennale senza avere nulla in mano, è stata una sorpresa per tutti, pensavo che avesse qualcosa di assicurato e già pronto". Lo ha dichiarato l'ex allenatore del Torino, e ct della Nazionale, Giampiero Ventura, a tuttomercatoweb, in merito all'ex attaccante granata sul quale è forte il pressing della Roma: "L'addio con il Torino poteva essere migliore, alla Mertens. E' in ogni caso un giocatore importante. Chi lo prenderà troverà un giocatore affamato, come quello che ho portato io al Torino".