Roma, Totti esalta Salah: "Tra i migliori 10 al mondo. Pagherei 200 milioni per lui"

Francesco Totti torna a parlare e lo fa in una tv egiziana in cui racconta il rapporto con Mohamed Salah, ex compagno alla Roma tra il 2015 e il 2017: "Salah è uno dei dieci giocatori più forti del mondo e con lui ho un rapporto che va oltre il calcio", afferma Totti che, però, non ha dubbi su chi siano ancora i giocatori più forti al mondo: "Rimangono Messi e Ronaldo. Sono due giocatori diversi, Messi è più tecnico, Ronaldo è più un uomo squadra". Totti lancia anche una critica a France Football e ai criteri di assegnazione del premio individuale per antonomasia del calcio mondiale, il Pallone d'Oro: "Sinceramente in 30 anni di carriera non ho ancora capito come si vince il Pallone d'Oro: se è un premio di squadra o un premio individuale", si chiede perplesso l'ex capitano della Roma.