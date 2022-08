Roma, la fortuna di aver incontrato l'interesse dei Friedkin

Una considerazione di mezz’agosto. Il fatto che il campionato sia cominciato il 13 del mese non ha privato i giornali di gossip dei flirt, veri o presunti, dei calciatori. Non a caso la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a tener banco. Non perché ci sia molto da dire, ma perché non c’è altro da riferire.