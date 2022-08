Abraham, un gol per scacciare il disagio

ROMA - Niente gol in un’intera estate, tra amichevoli e il debutto a Salerno. Niente gol all’Olimpico dall’ultimo derby, quello della doppietta sotto alla Curva Nord datato 20 marzo. Tammy Abraham prova a cancellare il doppio zero contro la Cremonese, approfittando della buonissima tradizione contro le neopromosse: nel primo campionato italiano ha segnato a tutt’e tre (Salernitana, proprio alla seconda giornata, e poi Venezia e due volte all’Empoli). Non si tratta evidentemente di un esame decisivo, perché il suo status di centravanti titolare non viene insidiato da nessuno, ma è un test per studiarne i progressi all’interno del nuovo sistema di gioco della Roma.

Roma, le parole di Mourinho in conferenza stampa Palla corta Con l’aggiunta di qualità determinata da Dybala, e il palleggio di Lorenzo Pellegrini che parte più da lontano per poi assistere la manovra negli ultimi venti metri, Abraham deve adattarsi a un lavoro differente rispetto a quello che Mourinho gli aveva affidato l’anno scorso. La Roma adesso attacca con più uomini e più controllo del pallone, nel tentativo di superare gli avversari con il fraseggio e non con la palla lunga: in questo telaio, Abraham ha meno possibilità di sfruttare la profondità e la progressione e anzi spesso si trova a giocare spalle alla porta come sponda per i compagni. Contro lo Shakhtar, ultimo test prima del via, ha prodotto un paio di assist e ha partecipato alla fantastica azione dell’1-0, composta in velocità dai Quattro Meraviglioso. A Salerno invece ha faticato di più, perché spesso si schiacciava contro il terzetto difensivo e non riusciva mai a liberarsi al tiro: nell’unica occasione in cui si è trovato sui piedi un pallone buono, la respinta del palo sul tentativo di Dybala, è arrivato scoordinato senza poter correggere la traiettoria nel punto desiderato.