Roma, Pellegrini leader nello stadio esaurito

ROMA- È una Roma ferita, sfortunata, addolorata, ma fiera: per la prima all’ Olimpico contro la Cremonese lo stadio è esaurito. E’ una gran bella abitudine (nono sold out consecutivo) che continuerà anche per la prossima partita, contro il Monza. Circa 62.000 spettatori. Non conta l’avversario, conta la Roma di Mourinho . Non esistono limiti, solo prospettive, anche se la botta Wijnaldum ha tolto il buon umore alla gente. «Per noi l’amore dei tifosi è una vittoria incredibile - sottolinea Mourinho - siamo orgogliosi di questa empatia con i tifosi, verso i quali sentiamo una grande responsabilità. All’estero i miei amici sono rimasti stupiti dell’ambiente che viviamo tutte le volte. E’ una motivazione in più per noi, ma anche per i nostri avversari». I romanisti hanno preparato una grande ovazione per Wijnaldum, così come fecero 22 anni fa per il brasiliano Emerson, poi star dello scudetto: non si abbandonano i campioni nel momento del bisogno.

Ma occorre fare un passo per volta e allora, dopo l’inizio incoraggiante a Salerno, è bene raddoppiare la dote di punti per arrivare sabato a Torino, nello scontro diretto contro la Juventus , nelle migliori condizioni di spirito e di classifica. Mourinho in settimana ha provato tante cose: anche una formazione senza Abraham , con Dybala centravanti. Aveva anche aperto alla possibilità di schierare la coppia Pellegrini- Wijnaldum a centrocampo, con tre attaccanti davanti, prima del disastro capitato nell’allenamento di rifinitura: non vedrà il suo Gini per un po’. E possiamo immaginare come l’abbia presa. Alla fine la Roma potrebbe ripartire dagli undici che hanno giocato la prima partita o giù di lì: può esserci un ballottaggio tra Cristante, che peraltro all’Arechi ha segnato il gol decisivo, e Matic, segnalato in forte progresso.

Pellegrini, il perno della Roma

In ogni caso molto ruoterà attorno al capitano, Lorenzo Pellegrini, di cui Mourinho ha parlato in termini entusiastici. «L’anno scorso - ha detto - avevo dichiarato che sarei stato felice di allenare tre Pellegrini. Allora però Lorenzo era un calciatore in crescita. Adesso invece parliamo di un grande calciatore, che può occupare molte posizioni in campo. Anche più di tre. Ha talento e maturità, per noi vale tantissimo». Contro la Cremonese quasi certamente rimarrà nel mezzo, almeno dal principio, mentre a Torino potrebbe ritornare a fare il trequartista. Pellegrini ama giocare più vicino alla porta ma per il bene della Roma, e per consentire di sfruttare la maggiore qualità offensiva possibile, ha dato la disponibilità ad arretrare il raggio d’azione. In fondo, come si è visto nell’amichevole contro lo Shakhtar, conserva una certa libertà nella costruzione della manovra e può inserirsi nelle zone pericolose.

Mourinho e i cambi

Mourinho intende valorizzare anche i cambi, qualunque sarà la sua decisione sulla squadra di partenza. Ed è contento perché ha recuperato anche Zalewski ed El Shaarawy, che avevano accusato qualche problema in settimana. Per battere la Cremonese, ma in generale per un ciclo denso di partite («Ci hanno fatto il regalo di giocare contro il Monza praticamente due giorni dopo aver affrontato la Juve in trasferta...»), chiederà a tutti un contributo. Tutti quelli in cui crede, chiaro: i giocatori non più utili sono già stati pubblicamente scaricati.