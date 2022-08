È un Mancini diverso, la Roma se lo gode

ROMA - Se la calma è la virtù dei forti, Gianluca Mancini deve aver imparato che con l'autocontrollo può salire quell'ultimo gradino che gli manca per entrare nell'olimpo dei grandi difensori. Nel precampionato e a Salerno, prima gara ufficiale della stagione, il centrale ha guidato la difesa della Roma con autorevolezza senza dover ricorrere alle maniere forti. Non ha commesso neppure un fallo, in controtendenza rispetto alla passata stagione di Serie A conclusa con 59 interventi puniti (il più falloso della squadra) alla media di quasi 2 falli a match.

Mancini e la disciplina Ma c'è di più. Il vero cruccio del 2021-22 di Mancini furono i cartellini. Il difensore fu sanzionato 23 volte (22 gialli e 1 espulsione) dovendo saltare ben 5 partite (4 in campionato e 1 in Conference) per squalifica. Troppe. Insomma, l'agonismo che da sempre ha caratterizzato il suo modo di stare in campo è andato in qualche occasione sopra le righe, fino ad arrivare al punto che gli stessi arbitri sembravano non perdonargli più interventi e proteste. Mancini in estate ha lavorato molto su questo aspetto, trovandosi a dover conciliare la dimensione disciplinare (fondamentale per un difensore) e l'agonismo che comunque è un suo marchio di fabbrica irrinunciabile. Mourinho ne apprezza il temperamento e crede che le sue qualità siano fondamentali per completare il puzzle del pacchetto arretrato: Mancini sa giocare di anticipo e alzare la pressione meglio di chiunque altro, Smalling è il leader tecnico, mentre Ibañez è il più veloce e garantisce recuperi in campo aperto. Dopo aver controllato gli attaccanti della Salernitana, oggi pomeriggio i tre difensori di Mou affronteranno la Cremonese di Okereke, che nella passata stagione con la maglia del Venezia ha punito due volte i giallorossi in altrettante gare. Allerta massima all'Olimpico.