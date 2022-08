Mourinho: “Wijnaldum? Il calcio può essere una m...”. Poi l’attacco a chi ha incolpato Felix

ROMA - "A volte il calcio può essere una me... In sole 2 settimane Gini è diventato uno di noi per via delle sue qualità umane (le sue qualità calcistiche le conoscevamo già). Purtroppo, in un incidente molto sfortunato ha avuto un brutto infortunio che lo terrà lontano dal giocare per molto tempo". Irrompe così sui social José Mourinho, parlando del terribile infortunio subito da Wijnaldum (frattura dellla tibia). Lo Special One esprime tutta la sua solidarietà verso l'ex Psg, facendosi fotografare con una maglietta con scritto "Forza Gini".