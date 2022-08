Roma, infortunio Wijnaldum. Felix si difende: "Prima di giudicare, dovete sapere"

ROMA - "Prima di parlare, provate a chiedere. Prima di arrivare a una conclusione, provate a fare chiarezza. Prima di giudicare, provate a conoscere l'intera storia". Questo il messaggio, pubblicato tramite una storia sul proprio profilo Instagram, di Felix Afena-Gyan . Il 19enne attaccante ghanese si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo essere stato etichettato, nelle ultime ore, come il colpevole della frattura della tibia subita dal neo acquisto giallorosso, Georginio Wijnaldum . Il giovane attaccante della Roma , nel mirino della Cremonese , si difende a spada tratta e aggiunge: "È difficile sconfiggere una persona che non molla mai".

Roma, Mou difende Felix

Il primo difensore di Felix è proprio il suo allenatore, José Mourinho, che compatta il gruppo giallorosso e attacca, con un post sui social, chi ha inveito contro il giovane ghanese: "Coloro che hanno dato il via alle voci secondo cui un ragazzo eccezionale come Felix potrebbe essere responsabile di quello che è successo è un vero schifo. Stiamo tutti insieme stasera: cantiamo per la Roma, per Wijnaldum e per Felix".