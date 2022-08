Mourinho guarda avanti: "Ora mi servono un centrocampista e un attaccante"

"Zaniolo sfortunato, ma piangere non aiuta"

Sull'infortunio di Zaniolo, che ha doppiato quello di Wijnaldum, Mourinho ha un approccio filosofico: "Niccolò resterà fuori per un po', ma Piangere non aiuta. Tu hai in testa alcune strategie, diverse combinazioni e ti trovi in una situazione dove siamo pochi e abbiamo perso due giocatori. Il calcio è così, può succedere e dobbiamo andare avanti".