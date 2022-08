El Shaarawy parla per tutti: "Vicini a Wijnaldum e Zaniolo, li aspettiamo presto"

ROMA - Ormai "senatore" dello spogliatoio giallorosso, El Shaarawy si fa portavoce della Roma al termine della partita con la Cremonese , esprimendo dispiacere e solidarietà nei confronti dei due compagni infortunati: "Wijnaldum e Zaniolo sono stati molto sfortunati, ma noi li aspetteremo, convinti che torneranno più forti di prima. Sono delle grandi perdite, cui tenteremo di sopperire in attesa del loro recupero".

"Dobbiamo diventare più concreti"

Il Faraone, poi, analizza il match con la Cremonese e i cronici difetti della squadra giallorossa: "E' stata una partita dura, ma vittorie del genere servono a crescere. Come ci ripete sempre il mister dobbiamo imparare a diventare più concreti, creiamo molto ma finalizziamo poco in percentuale. Che segni un difensore o un centrocampista invece di un attaccante conta poco, l'importante è portare a casa i tre punti".

"Belotti? Lo aspettiamo"

L'ultima battuta di El Shaarawy è sul mercato e sul possibile approdo del "gallo" Belotti in giallorosso: "Se gli ho mandato dei messaggi? No, non l'ho sentito, aspettiamo...".