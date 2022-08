Roma, il talento c’è tutto: è soltanto in rodaggio

C’è nella Roma questa smania di normalità, questa pulsione di rendersi la vita facile. L’idea contro natura di avere diritto a una tranquillità che non appartiene più neppure ai leoni nella savana. Nulla è facile, neppure nel campionato italiano spaccato in due, chi può e chi non può, chi si è gonfiato le rose in estate e chi ha prima di tutto provveduto a liquidare qualsiasi cosa trovasse acquirenti. Una voglia di leggerezza, un desiderio di semplificazione evidentemente hanno colto la Roma nel corso del mercato interminabile che infatti ancora non è terminato, per fortuna di Mourinho. Ho preso Dybala, ho saldato il centrocampo, potrò stare sereno adesso? potrò aspettarmi di battere non dico tanto ma almeno la Cremonese con la danza suola e punta di Abraham, con un’irruzione di Zaniolo, con una trovata ingegnosa di Pellegrini? potrò godermi un pomeriggio di agosto sudando caldo e non freddo?



No, naturalmente. Non è concesso a nessuno e non è neppure nelle fibre muscolari e nervose della Roma. Non bastando il cedimento di Zio Tibia Wijnaldum, ventiquattr’ore più tardi arriva il tarlo nella spalla di Zaniolo. E così della sublime campagna estiva, con la perdita dell’acquisto più possente e della mancata cessione più caparbia, non resta che la metà. Naturalmente a cinque giorni dal primo contatto con la Juventus, in teoria una di quelle poche partite che nella Serie A di oggi spostano il mondo e tracciano i destini.