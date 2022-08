Dybala, gioia a Roma e lavoro con Oriana verso la Juve

Proiettato verso la Juve

All'orizzonte della Joya c'è la supersfida con la sua ex Juventus, in programma sabato alle 18.30 allo Stadium. E proprio in vista di questa partita speciale l'argentino, nelle stories di Instagram, ha immortalato il lavoro in palestra insieme alla compagna Oriana Sabatini: Paulo Dybala, a quota 98 gol in Serie A, punta i bianconeri per centrare il suo primo gol in giallorosso e dimostrare tutto il suo valore.