Roma, Capello punta su Matic: "A Mourinho non serve un altro centrocampista"

ROMA - "Un nuovo centrocampista per la Roma? Non credo che Mourinho ne abbia bisogno. Fossi in lui non mi preoccuperei". Fabio Capello, ultimo allenatore ad aver vinto lo scudetto nella capitale sulla panchina giallorossa, si dice scettico in merito ad un ritorno del club sul mercato per sostituire gli infortunati Wijanldum e Zaniolo. "Mourinho ha già giocatori importanti - ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport - ed ha preso Matic. Un giocatore del quale sono innamorato. L'ho affrontato quando ero sulla panchina della Russia e devo dire che mi impressionò. Non è un regista, ma se lo piazzi davanti alla difesa diventa un ostacolo per tutti gli avversari". Capello considera il reparto di centrocampo completo. "Mourinho ha tante possibilità. Può riportare Pellegrini più avanti, dare fiducia a Cristante e soprattutto puntare su Matic. Non vedo la necessità di prendere un centrocampista".