Questa Roma partita forte dà fastidio a qualcuno

Ho sentito in una radio un tifoso romanista, abbastanza irritato, che diceva: “Dobbiamo riuscire a scoprire chi è che porta sfiga!”. Ha ragione, diciamolo subito. Essere primi in classifica ma aver perso anche Zaniolo, vuol dire che c’è qualcuno al quale diamo fastidio e cerca di danneggiarci. Giustamente Mourinho vuole rinforzi e credo che la società sia d’accordo. Tra chi rientrerà nel 2023 e Zaniolo che si lussa la spalla, è evidente che a qualcuno questa Roma in testa alla classifica, questa Roma che è partita alla grande nel campionato, ha dato e dà grande fastidio.



Ha ragione Mourinho a sperare che Belotti arrivi, altrimenti, si fa per dire, alla prossima gli tocca scendere in campo anche a lui. Vorrei anche io fare molti auguri a Wijnaldum per questa frattura della tibia che lo terrà lontano dal campo qualche mese.